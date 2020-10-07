«Ростелеком» запустил облачное видеонаблюдение и Wi-Fi в ставропольском ТК

«Наш сервис видеонаблюдения разработан для бизнеса любого размера. Технологии и цифровые решения надежны, не требуют закупки дополнительного оборудования или приобретения лицензий. Доступ к видеокамерам, управление ими и просмотр видео из архива возможны из любой точки, где есть интернет. При этом можно вести как постоянную запись событий, так и настроить наблюдение под конкретные задачи. Например, активировать видео на движение или звук, появление подозрительных объектов и другие цели», — рассказал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Мурад Айдемиров.

Дополнительно к видеонаблюдению специалисты компании развернули для посетителей и персонала комплекса 20 точек Wi-Fi со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. В состав услуги входит доступ в личный кабинет, откуда заказчик может управлять политикой доступа, настраивать стартовую страницу, в том числе и рекламный контент на ней и анализировать предпочтения посетителей в товарах и услугах.

«Наш комплекс посещает до 6 тыс. покупателей и около 700 машин в день. Рядом находится автовокзал, куда ежедневно прибывает до 4 тыс. пассажиров со всего Северного Кавказа. При таком потоке людей контроль обстановки и поддержание безопасности с помощью постов охраны и обычных камер на входе почти невозможен. Поэтому мы подключили удобное решение от “Ростелекома”, которое обеспечивает нашим посетителям высокую безопасность и комфорт», — сказал коммерческий директор ТК «Южный» Астимир Жамборов.