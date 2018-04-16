В Славянском районе на 9,5 лет осудили экс-главу налоговой службы за взятку в 4,7 млн рублей

Краснодарский край

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В Славянском районе суд вынес приговор бывшей главе одного из отделов межрайонной инспекции ФНС Нине Михайловой, которую признали виновной во взяточничестве

Следствие и суд установили, что женщина, работая в отделе межрайонной инспекции ФНС, в 2015 — 2016 годах узнавала, что индивидуальные предприниматели уклоняются от уплаты налогов. При встрече с ними Михайлова требовала передавать ей деньги. Она обещала помочь бизнесменам скрыть факт неуплаты налогов. В результате женщина получила 4,7 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Суд признал ее виновной в четырех эпизодах получения взяток. Михайлову приговорили к  девяти с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Однако из-за четырнадцатилетнего ребенка наказание отсрочено. Приговор в законную силу не вступил.

Взятка Коррупция Налоги Суд
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В Славянском районе на 9,5 лет осудили экс-главу налоговой службы за взятку в 4,7 млн рублей

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