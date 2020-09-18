Организаторы рассказали подробности шестого аукциона современного искусства MOST в Краснодаре

Там представят более 70 лотов от 30 художников. Среди авторов — арт-группировка ЗИП, Людмила Баронина, Владимир Мигачев, Анна Андржиевская, Иван Коршунов, Андрей Скрипка, Нальби Бугашев, Иван Серый, а также объединение Recycle Group. 25 сентября откроется предаукционная выставка, на которой все желающие смогут оценить работы. Также все произведения искусства уже доступны на сайте mosthave.ru .

Напомним, в 2020 году аукцион планировали провести 25 апреля, однако из-за пандемии мероприятие отменили. 16 сентября стало известно, что шестой MOST все-таки состоится, его проведет ведущий и коллекционер Андрей Малахов. Торги пройдут 17 октября.

Шестой аукцион будет патронским, поэтому всю прибыль от продажи предметов искусства организаторы направят на развитие центра «Типография». Организаторы отмечают, что MOST — это результат большой коллаборации художников, предпринимателей, меценатов. В этом году официальным партнером аукциона стал бутик премиальных напитков AMBASSADOR by Alkoteka.

«Мы, как бизнес с местной пропиской, не можем быть безразличны к людям и явлениям, которые делают этот город уникальным. Этот подход вшит и в саму суть "Алкотеки": магазинов, которые не просто продают, но и формируют культуру потребления, просвещают аудиторию. Так и с поддержкой современного искусства. Это не блажь. Помогая аукциону MOST и "Типографии", которая работает в основном только на средства патронов, мы вносим свой вклад в развитие культурной жизни Краснодара», — рассказал Артем Марухно, коммерческий директор «Алкотеки» и AMBASSADOR by Alkoteka.

Начало аукциона в 19:00. Регистрация на online-торги на сайте mosthave.ru.