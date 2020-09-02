В Краснодаре полицейская машина попала в ДТП
В центре Краснодара вечером 1 сентября произошла автомобильная авария с участием полицейской машины
В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось видео, снятое на пересечении улиц Суворова и Карасунской. Посреди дороги стоит легковушка с отвалившимся бампером, а на обочине — машина ДПС со включенными мигалками.
В УМВД Краснодара уточнили, что авария случилась в 18:30.
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«Служебный патрульный автомобиль ехал по улице Суворова со включенным проблесковым и специальным звуковым сигналом. На пересечении с улицей Карасунской произошло столкновение с Lada Priora, которая поворачивала налево», — рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту случившегося проводится проверка, назначено административное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Юга.ру рассказывали о ДТП, которое произошло в Краснодаре в конце августа. На кольце на улице Дзержинского после столкновения перевернулись две машины. Видео с места аварии опубликовали в соцсетях.