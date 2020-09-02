В Краснодаре полицейская машина попала в ДТП

В центре Краснодара вечером 1 сентября произошла автомобильная авария с участием полицейской машины

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось видео, снятое на пересечении улиц Суворова и Карасунской. Посреди дороги стоит легковушка с отвалившимся бампером, а на обочине — машина ДПС со включенными мигалками.

В УМВД Краснодара уточнили, что авария случилась в 18:30.