На Кубани за взятку в 300 тыс. рублей осудили бывшего следователя СК

Краснодарский край

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Суд в Темрюке суд 20 августа приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей бывшего следователя СК

Темрюкский районный суд признал виновным в получении крупной взятки (п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего следователя следственного отдела по Темрюкскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.  

Суд установил, что в производстве следователя с сентября 2018 года находилось уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в убийстве. Во время допроса одна из свидетелей рассказала следователю о своей возможной причастности к убийству.

После чего следователь, не проверив данную информацию, сообщил женщине, что у него есть все основания для ее привлечения к уголовной ответственности за совершение убийства совместно с подозреваемой в составе группы. Однако если женщина заплатит ему 300 тыс. рублей, он не будет проводить проверку.

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В суде следователь отрицал свою причастность к получению взятки. Однако судья признал его виновным и вынес обвинительный приговор. Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима, штрафу в 9 млн рублей, а также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Приговор суд в законную силу не вступил.

Ранее Юга.ру писали о подобных случаях. Так, в 2014 году в Адыгее следователя осудили за подделку доказательств по уголовному делу. В 2017 году за получение взятки в Лабинске осудили следователя. В 2018 году СК завершил расследование дела против заместителя начальника и следователя отдела полиции по Крымскому району, которых обвинили в посредничестве во взятке. В 2020 году на Кубани отправили в колонию строгого режима за получение взятки в 2 млн рублей следователя полиции.

Взятка Правосудие Следственный комитет Суд Темрюкский район

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