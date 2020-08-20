На Кубани за взятку в 300 тыс. рублей осудили бывшего следователя СК

Суд в Темрюке суд 20 августа приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей бывшего следователя СК

Темрюкский районный суд признал виновным в получении крупной взятки (п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего следователя следственного отдела по Темрюкскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд установил, что в производстве следователя с сентября 2018 года находилось уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в убийстве. Во время допроса одна из свидетелей рассказала следователю о своей возможной причастности к убийству.

После чего следователь, не проверив данную информацию, сообщил женщине, что у него есть все основания для ее привлечения к уголовной ответственности за совершение убийства совместно с подозреваемой в составе группы. Однако если женщина заплатит ему 300 тыс. рублей, он не будет проводить проверку.

Женщина сообщила о вымогательстве сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю, и во время передачи ему денег, подсудимый был задержан.

В суде следователь отрицал свою причастность к получению взятки. Однако судья признал его виновным и вынес обвинительный приговор. Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима, штрафу в 9 млн рублей, а также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Приговор суд в законную силу не вступил.