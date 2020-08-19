В Краснодаре и Новороссийске эвакуировали людей из торговых центров

Днем 19 августа в Краснодаре и Новороссийске эвакуировали торговые центры и супермаркеты

Днем в городских пабликах стали появляться сообщения об эвакуации посетителей торговых центров Краснодара. Так, в 11:57 появилось сообщение об эвакуации «СБС Мегамолл» и OZ МОЛЛ. В 12:17 в пабликах появилось видео, как посетителей последнего просят немедленно покинуть здание.

В 12:25 подписчики паблика «Типичный Краснодар» сообщили, что была эвакуирована «Галерея Краснодар», а в 14:51 стало известно об эвакуации ТРЦ «Галактика».