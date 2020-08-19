В Краснодаре и Новороссийске эвакуировали людей из торговых центров

Краснодарский край

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Днем 19 августа в Краснодаре и Новороссийске эвакуировали торговые центры и супермаркеты

Днем в городских пабликах стали появляться сообщения об эвакуации посетителей торговых центров Краснодара. Так, в 11:57 появилось сообщение об эвакуации «СБС Мегамолл» и OZ МОЛЛ. В 12:17 в пабликах появилось видео, как посетителей последнего просят немедленно покинуть здание.

В 12:25 подписчики паблика «Типичный Краснодар» сообщили, что была эвакуирована «Галерея Краснодар», а в 14:51 стало известно об эвакуации ТРЦ «Галактика».

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Отметим, что посетителей выводили не только из торговых объектов краевой столицы. Так, в 12:28 подписчик телеграм-канала «Новороссийск Новости» сообщил, что в Новороссийске эвакуировали людей из супермаркета «Табрис». По его словам, на месте происшествия работали полиция, пожарные и ОМОН.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю отказались комментировать порталу Юга.ру случившееся.

Напомним, 3 августа проводилась эвакуация в ТК «МедиаПлаза». Из OZ МОЛЛ посетителей эвакуировали 4 и 7 августа (в этот день людей вывели сразу из четырех торговых центров). Ситуация с массовой эвакуацией граждан повторилась и в эти выходные 15 августа.

Краснодар Новороссийск Полиция Телефонный террор Торговля

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