Полиция рассказала подробности об эвакуации краснодарских ТРЦ
МВД Кубани 16 июля прокомментировало прошедшую в нескольких торговых центрах эвакуацию
Напомним, сегодня днем в «Галерее», «СБС Мегамолл» и OZ МОЛЛ эвакуировали людей.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю позже рассказали, что 16 июля в дежурную часть УМВД Краснодара поступило сообщение об угрозе в нескольких административных зданий краевой столицы. На места выехали полицейские и кинологи с собакой.
После обследования зданий там не нашли никаких предметов, угрожающих жизни людей.
Как писали Юга.ру, накануне из-за сообщения о минировании эвакуировали аэропорты Краснодара и Сочи.
Читайте также
Тахир Холикбердиев о ресторанах до и после карантина
Статьи ПартнерскийБизнес на карантине
Какие инструменты господдержки предпринимателей Кубани появились в коронакризис
Простой способ повысить доходность пенсии в НПФ за счет государства