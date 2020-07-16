Полиция рассказала подробности об эвакуации краснодарских ТРЦ

Краснодарский край

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МВД Кубани 16 июля прокомментировало прошедшую в нескольких торговых центрах эвакуацию

Напомним, сегодня днем в «Галерее», «СБС Мегамолл» и OZ МОЛЛ эвакуировали людей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю позже рассказали, что 16 июля в дежурную часть УМВД Краснодара поступило сообщение об угрозе в нескольких административных зданий краевой столицы. На места выехали полицейские и кинологи с собакой. 

После обследования зданий там не нашли никаких предметов, угрожающих жизни людей. 

Как писали Юга.ру, накануне из-за сообщения о минировании эвакуировали аэропорты Краснодара и Сочи.

Безопасность Краснодар МЧС Развлечения ТРЦ «Галерея Краснодар»

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