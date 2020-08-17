Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» запустил на Кубани передвижной ветмобиль, где можно бесплатно стерилизовать животных

Передвижная ветеринарная операционная создана на базе автомобиля ГАЗель. В ветмобиле подключены свет, вода, установлены операционный стол, бактерицидный рециркулятор, есть весы и контейнеры для медикаментов.

Оперировать животных будут ветеринарный врач и его ассистент, используя высококачественные препараты и материалы. Стерилизация проводится бесплатно, по желанию хозяев можно также провести вакцинацию или обработать питомца от паразитов.

Как сообщили 17 августа в пресс-службе фонда «Вольное дело», ветмобиль «Поводог» будет курсировать по всему региону. В августе он будет находиться в Усть-Лабинске, а позже приедет в краевую столицу.

Чтобы попасть на прием, нужно записаться по номеру 8(918)973-33-03. По телефону хозяевам расскажут, как подготовить питомца к операции и ухаживать за ним после.