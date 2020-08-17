Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» запустил на Кубани передвижной ветмобиль, где можно бесплатно стерилизовать животных
Фонд «Вольное Дело», основанный промышленником Олегом Дерипаской, в августе запустил на Кубани передвижную ветеринарную операционную
Передвижная ветеринарная операционная создана на базе автомобиля ГАЗель. В ветмобиле подключены свет, вода, установлены операционный стол, бактерицидный рециркулятор, есть весы и контейнеры для медикаментов.
Оперировать животных будут ветеринарный врач и его ассистент, используя высококачественные препараты и материалы. Стерилизация проводится бесплатно, по желанию хозяев можно также провести вакцинацию или обработать питомца от паразитов.
Как сообщили 17 августа в пресс-службе фонда «Вольное дело», ветмобиль «Поводог» будет курсировать по всему региону. В августе он будет находиться в Усть-Лабинске, а позже приедет в краевую столицу.
Чтобы попасть на прием, нужно записаться по номеру 8(918)973-33-03. По телефону хозяевам расскажут, как подготовить питомца к операции и ухаживать за ним после.
Такой же ветмобиль был запущен в июле в Хакасии. Сейчас он принимает пациентов в Саяногорске.
Отметим, что фонд «Вольное дело» также открывает в России приюты для собак «Поводог». Такие приюты работают в Сочи, Красноярске, Иркутске, Абакане и Наро-Фоминске.
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Приют «Поводог» в Сочи открылся в феврале 2014 года. На эти цели было направлено более 500 тыс. рублей. В год на содержание приюта тратится около 1,8 млн рублей. Юга.ру писали, что за год работы удалось пристроить более 300 собак.
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