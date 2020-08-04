На Кубани выявили 119 зараженных COVID-19 за сутки, умерли два человека
В Краснодарском крае к 4 августа коронавирусом заболели 8 тыс. 704 человека, 119 пациентов скончались
За последние сутки в России коронавирус диагностировали у 5 тыс. 159 человек в 83 регионах страны. 30% заболевших не имели клинических симптомов болезни, уточнил RT.
Больше всего заболевших — в Москве (+691), Свердловской области (+182) и Ханты-Мансийском АО (+177). На юге страны по числу заболевших по-прежнему лидирует Ростовская область (+129), Краснодарский край (+119) и Ставропольский край (+98). Далее новые случаи распределились следующим образом: Дагестан — 43, Крым — 36, Адыгея — 25, Кабардино-Балкария — 15, Ингушетия — 11, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Чечня — по 9, Севастополь — 2.
Всего за время пандемии в России коронавирусом, по официальным данным, заболели 861 тыс. 423 человек. За весь период от COVID-19 скончались 14 тыс. 351 пациентов (+144 за последние сутки), а 661 тыс. 471 человек выздоровели (+7 тыс. 878 за сутки), сообщил телеканал «360».
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 119 новых заболевших в регионе 70 женщин и 49 мужин. Возраст пациентов от года до 89 лет. Среди заболевших четверо детей (в Сочи, Новороссийске, Отрадненском и Северском районах) в возрасте от года до 11 лет.
Вот как новые случаи распределились по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 41;
- в Сочи — 19;
- в Славянском районе — 10;
- в Новороссийске и Северском районе — по 6;
- в Армавире и Красноармейском районе — по 5;
- в Новокубанском и Динском районах — по 4;
- в Анапе и Усть-Лабинском районе — по 3;
- в Горячем Ключе, Темрюкском и Белореченском районах — по 2;
- в Геленджике, Успенском, Калининском, Кореновском, Отрадненском, Выселковком, Тихорецком районах — по 1.
Всего за время пандемии в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 8 тыс. 704 человек. При этом 7 тыс. 763 пациентов были выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 110 за последние сутки.
За весь период в регионе умерли 119 больных коронавирусом (из них двое за последние сутки), еще 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое подключены к ЭКМО.
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Как сообщили в краевом минздраве, с начала пандемии в медучреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 24 тыс. 339 человек, а том числе 2 тыс. 995 детей. В стационарах лечатся 3 тыс. 303 пациента. За все в время в крае провели 613 тыс. 482 лабораторных исследований на коронавирус.
Напомним, с начала августа в Краснодарском крае начала расти заболеваемость коронавирусом. Так, 2 августа в регионе зафиксировали 107 новых случаев COVID-19, два пациента умерли. 3 августа коронавирус подтвердился еще у 113 человек, один пациент скончался.
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