На Кубани выявили 119 зараженных COVID-19 за сутки, умерли два человека

В Краснодарском крае к 4 августа коронавирусом заболели 8 тыс. 704 человека, 119 пациентов скончались

За последние сутки в России коронавирус диагностировали у 5 тыс. 159 человек в 83 регионах страны. 30% заболевших не имели клинических симптомов болезни, уточнил RT.

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Больше всего заболевших — в Москве (+691), Свердловской области (+182) и Ханты-Мансийском АО (+177). На юге страны по числу заболевших по-прежнему лидирует Ростовская область (+129), Краснодарский край (+119) и Ставропольский край (+98). Далее новые случаи распределились следующим образом: Дагестан — 43, Крым — 36, Адыгея — 25, Кабардино-Балкария — 15, Ингушетия — 11, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Чечня — по 9, Севастополь — 2.

Всего за время пандемии в России коронавирусом, по официальным данным, заболели 861 тыс. 423 человек. За весь период от COVID-19 скончались 14 тыс. 351 пациентов (+144 за последние сутки) , а 661 тыс. 471 человек выздоровели (+7 тыс. 878 за сутки), сообщил телеканал «360».

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Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 119 новых заболевших в регионе 70 женщин и 49 мужин. Возраст пациентов от года до 89 лет. Среди заболевших четверо детей (в Сочи, Новороссийске, Отрадненском и Северском районах) в возрасте от года до 11 лет.

Вот как новые случаи распределились по муниципалитетам: в Краснодаре — 41;

в Сочи — 19;

в Славянском районе — 10;

в Новороссийске и Северском районе — по 6;

в Армавире и Красноармейском районе — по 5;

в Новокубанском и Динском районах — по 4;

в Анапе и Усть-Лабинском районе — по 3;

в Горячем Ключе, Темрюкском и Белореченском районах — по 2;

в Геленджике, Успенском, Калининском, Кореновском, Отрадненском, Выселковком, Тихорецком районах — по 1.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 8 тыс. 704 человек . При этом 7 тыс. 763 пациентов были выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 110 за последние сутки. За весь период в регионе умерли 119 больных коронавирусом (из них двое за последние сутки) , еще 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое подключены к ЭКМО.

Как сообщили в краевом минздраве, с начала пандемии в медучреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 24 тыс. 339 человек, а том числе 2 тыс. 995 детей. В стационарах лечатся 3 тыс. 303 пациента. За все в время в крае провели 613 тыс. 482 лабораторных исследований на коронавирус.