Напомним, краевая клиническая больница № 2 отменила плановые приемы из-за коронавируса в середине апреля. Тогда же сообщалось, что в учреждении будут принимать только экстренные случаи с подозрением на COVID-19.

В июне фотограф Максим Бабенко посетил больницу и снял фоторепортаж о том, как лечат больных коронавирусом. Его фотографии с документальными заметками 29 июля опубликовало американское издание The Washington Post, на что обратили внимание в инстаграме ККБ № 2.

«Если бы вы не знали, что пандемия охватила планету, и натолкнулись на фотографии Бабенко, вы, вероятно, подумали бы, что это изображения из научно-фантастических фильмов. Но, конечно, это не научная фантастика. Это реальность», — сообщил в ступительном слове редактор публикации Кеннет Дикерман.