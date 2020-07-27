В Тихорецке мужчина на внедорожнике въехал в магазин, пострадал ребенок
В Тихорецке 26 июля внедорожник врезался в двери магазина. Есть пострадавшие
По предварительным данным, накануне в 13:00 на улице Меньшикова водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 при повороте направо на парковку превысил скорость и наехал на бордюр. От этого машина врезалась во входные двери магазина.
В результате ДТП пострадал четвероклассник, который учится в местной школе № 34. Мальчик получил рваную рану правой ноги от разбившегося стекла. Его доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.
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Водитель не пострадал и отказался от прохождения медицинского освидетельствования, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Похожее ДТП произошло в июне в Краснодаре. Там внедорожник Infiniti врезался в магазин в центре города. Позже выяснилось, что мужчина за рулем был пьян и не имел водительских прав.
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