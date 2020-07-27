В Тихорецке мужчина на внедорожнике въехал в магазин, пострадал ребенок

В Тихорецке 26 июля внедорожник врезался в двери магазина. Есть пострадавшие

По предварительным данным, накануне в 13:00 на улице Меньшикова водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 при повороте направо на парковку превысил скорость и наехал на бордюр. От этого машина врезалась во входные двери магазина.

В результате ДТП пострадал четвероклассник, который учится в местной школе № 34. Мальчик получил рваную рану правой ноги от разбившегося стекла. Его доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.