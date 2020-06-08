Внедорожник врезался в магазин в центре Краснодара

Напомним, 5 июня в центре Краснодара произошло ДТП с машиной скорой помощи, где пострадали несовершеннолетний пациент и еще три человека.

В результате ДТП пострадали водитель и два его пассажира. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Авария случилась около 00:40. По предварительным данным, водитель автомобиля Infinity ехал по улице Буденного, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в здание, в котором расположен магазин.

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