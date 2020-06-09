Въехавший в магазин в центре Краснодара водитель Infiniti был пьян и без прав
9 июня стали известны подробности аварии, в которой водитель внедорожника врезался в магазин на улице Буденного в Краснодаре
Напомним, 8 июня около 00:40 на улице Буденного случилось ДТП: водитель не справился с управлением и врезался в магазин. Травмы получили три человека.
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В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что 32-летний водитель автомобиля Infiniti QX-70 превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло, после чего она врезалась в светофор и стену здания. У водителя иномарки были признаки опьянения, от освидетельствования он отказался. Также известно, что мужчина прав никогда не получал.
В результате ДТП водителю, 31-летней и 34-летним пассажиркам назначили лечение. Обстоятельства устанавливаются.