Въехавший в магазин в центре Краснодара водитель Infiniti был пьян и без прав

Напомним, 8 июня около 00:40 на улице Буденного случилось ДТП: водитель не справился с управлением и врезался в магазин. Травмы получили три человека.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что 32-летний водитель автомобиля Infiniti QX-70 превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло, после чего она врезалась в светофор и стену здания. У водителя иномарки были признаки опьянения, от освидетельствования он отказался. Также известно, что мужчина прав никогда не получал.

В результате ДТП водителю, 31-летней и 34-летним пассажиркам назначили лечение. Обстоятельства устанавливаются.