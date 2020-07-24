В мэрии Краснодара рассказали, кто будет управлять городом во время отпуска Первышова

Портал Юга.ру узнал, кто будет замещать мэра Краснодара Евгения Первышова, который с 27 июля и до выборов в гордуму будет в отпуске

Напомним, 23 июля мэр Краснодара Евгений Первышов объявил, что уходит в длительный отпуск. Это связано с предстоящими выборами в гордуму, котоырые состоятся 13 сентября. Первышов возглавляет местное отделение «Единой России», поэтому, согласно законодательству, заниматься городской повесткой в рамках нынешней должности в этот период он не сможет.

Портал Юга.ру 24 июля обратился в пресс-службу администрации Краснодара, чтобы узнать, кто будет замещать мэра во время предвыборной кампании. В администрации сообщили, что заниматься городскими вопросами будет первый вице-мэр Виталий Косенко. Он отвечает за кадровые вопросы и внутреннюю, информационную и кадровую политику.