В Краснодаре Зиповский проезд по решению суда передали в муниципальную собственность
В Краснодаре после шести лет судов проезд от улицы Зиповской к Тополиной аллее передали в муниципальную собственность
ООО «Медилекс» обратилось в суд, чтобы оспорить наложение сформированного земельного участка ООО «ИнвестГрупп» на дорогу общего пользования: проехать к производству дезинфицирующих и моющих средств и к другим зданиям внутри квартала можно было только по этому земельному участку.
Арбитражный суд Краснодарского края возбудил дело еще в июле 2014 года, однако это не помешало в августе 2014 года ООО «ИнвестГрупп» приобрести участок под зданием на Зиповской 5, к. 1 (где сейчас расположен МФЦ «Мои документы»). Периодически доступ к участку блокировался во время проведения выставок в «Экспоцентре».
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Суд первой инстанции в иске отказал — это решение апелляционная инстанция отменила лишь 17 мая 2017 года. Это обязало ООО «ИнвестГрупп» вернуть проезжую часть в муниципальную собственность. Это решение ответчик пытался обжаловать вплоть до Верховного суда, но в итоге оно вступило в законную силу.
В 2017 году был предъявлен исполнительный лист о возврате дороги в муниципальную собственность, но далее, как сообщали Юга.ру, мэрия не могла подписать акт приема-передачи земли из-за несоблюдения процедуры межевания.
За все время разбирательств общественность не раз выступала за возврат участка в собственность города. Активисты выходили на пикеты в Чистяковской роще. Агентство Ruport сделало акцию «Подпись чиновника» — в разных частях города два человека носили огромный макет подписи, периодически перекрывая движение пешеходам. В фейсбуке создали группу «Пикет Зип», где активисты выкладывали новости о судопроизводстве и фотографии с пикетов.
Ситуация изменилась, лишь когда на дело обратила внимание администрация Краснодара. Вопросом занялись мэр Краснодара Евгений Первышов, директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко и заместитель директора департамента учета и разграничения земель Фаина Винокуренко. 6 мая 2020 года администрация города предложила ответчику передать участок в муниципальную собственность по договору пожертвования. Документ был подписан 14 мая, и право муниципальной собственности было зарегистрировано.
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