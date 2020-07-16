В Краснодаре после шести лет судов проезд от улицы Зиповской к Тополиной аллее передали в муниципальную собственность

ООО «Медилекс» обратилось в суд, чтобы оспорить наложение сформированного земельного участка ООО «ИнвестГрупп» на дорогу общего пользования: проехать к производству дезинфицирующих и моющих средств и к другим зданиям внутри квартала можно было только по этому земельному участку. Арбитражный суд Краснодарского края возбудил дело еще в июле 2014 года, однако это не помешало в августе 2014 года ООО «ИнвестГрупп» приобрести участок под зданием на Зиповской 5, к. 1 (где сейчас расположен МФЦ «Мои документы»). Периодически доступ к участку блокировался во время проведения выставок в «Экспоцентре».

Суд первой инстанции в иске отказал — это решение апелляционная инстанция отменила лишь 17 мая 2017 года. Это обязало ООО «ИнвестГрупп» вернуть проезжую часть в муниципальную собственность. Это решение ответчик пытался обжаловать вплоть до Верховного суда, но в итоге оно вступило в законную силу. В 2017 году был предъявлен исполнительный лист о возврате дороги в муниципальную собственность, но далее, как сообщали Юга.ру, мэрия не могла подписать акт приема-передачи земли из-за несоблюдения процедуры межевания.

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