В реке под Армавиром нашли тело пропавшей 16-летней девушки. СК начал проверку

В Армавире 10 июля закончились поиски 16-летней девушки, которая пропала без вести три дня назад

Установлено, что 7 июля девушка пошла купаться с друзьями в реке Кубани и ее унесло течением. Когда друзья потеряли ее из виду, они обратились к спасателям. Девушку искали в течение двух с лишним суток.

10 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что поисково-спасательные работы были завершены. Новостной сайт «Город Армавир» написал утром этого же дня, что тело девушки нашли в районе села Капланово под Армавиром.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту случившегося проводится доследственная проверка:

«Выясняются все обстоятельства произошедшего, по итогам будет вынесено процессуальное решение».

Напомним, аналогичное происшествие с несовершеннолетним произошло в Краснодаре в конце июня. Школьники отправились купаться в реке Кубани, одного из них унесло течением. Тело мальчика нашли спустя два дня.