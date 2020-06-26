Краснодарка создала мультфильм о голосовании по поправкам в Конституцию. В нем трехглавого короля свергают с трона

25 июня в YouTube появился мультфильм о голосовании по поправкам в Конституцию. Юга.ру узнали о смысле ролика у одного из авторов, студентки из Краснодара

В ролике закадровый голос рассказывает, что однажды 30 птиц решили отправиться на поиски «мудрого и всесильного короля птиц Симурга». Путешественники прошли много испытаний и наконец добрались до замка короля. Одна из птиц зашла в помещение и увидела перед собой Симурга, который изображен монстром с тремя головами. Перед королем стоял стол с большим количеством еды, на полу валялись вилки и объедки. В момент, когда его видит птица, Симург с жадностью хватается тремя головами за еду и поглощает ее.

Птица с удивлением смотрит на короля, а потом хватает на полу камень и разбивает им окно. В него влетают другие птицы, после чего зрителям показывают кадр с упавшей на пол короной.

«Им открылась истина. Оказалось, что Симург на древнем языке — это и есть 30 птиц», — повествует рассказчица.

Завершается ролик кадром, в котором одна из птиц превращается в галочку на бюллетени с надписью «Нет».