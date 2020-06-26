Краснодарка создала мультфильм о голосовании по поправкам в Конституцию. В нем трехглавого короля свергают с трона
25 июня в YouTube появился мультфильм о голосовании по поправкам в Конституцию. Юга.ру узнали о смысле ролика у одного из авторов, студентки из Краснодара
В ролике закадровый голос рассказывает, что однажды 30 птиц решили отправиться на поиски «мудрого и всесильного короля птиц Симурга». Путешественники прошли много испытаний и наконец добрались до замка короля. Одна из птиц зашла в помещение и увидела перед собой Симурга, который изображен монстром с тремя головами. Перед королем стоял стол с большим количеством еды, на полу валялись вилки и объедки. В момент, когда его видит птица, Симург с жадностью хватается тремя головами за еду и поглощает ее.
Птица с удивлением смотрит на короля, а потом хватает на полу камень и разбивает им окно. В него влетают другие птицы, после чего зрителям показывают кадр с упавшей на пол короной.
«Им открылась истина. Оказалось, что Симург на древнем языке — это и есть 30 птиц», — повествует рассказчица.
Завершается ролик кадром, в котором одна из птиц превращается в галочку на бюллетени с надписью «Нет».
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Портал Юга.ру 26 июня связался с режиссером мультфильма — 22-летней уроженкой Краснодара, которая сейчас учится в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что в течение двух недель созданием проекта занимались пять человек. Фабула мультфильма была взята из поэмы о Симурге, которая называется «Парламент птиц». В конце произведения птицы осознают, что их воля представляют собой большую силу.
«Этот король оказывается своего рода Голиафом, а маленькая птица — Давидом. Суть в том, что повергнуть Голиафа камнем может не только она, но и любой другой. А точнее, все вместе, образуя единую волю. Есть такие вещи, которые кажутся нам монолитными и очень персонализированными, хотя на самом деле они создаются людьми и их волей», — поделилась девушка.
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Девушка добавила, что фильм ни к чему конкретно не призывает и что его авторы стремились показать, как важна персональная ответственность граждан, особенно во время голосования.
«У нас существует культура политической пассивности. Мы часто слышим от родителей, даже тех, кто не поддерживает нынешнюю власть, что все куплено, все решено заранее и что ничего не изменишь. Получается бесконечная спираль бездействия. И чем больше бездействия, тем сильнее будет множиться то, что не нравится», — отметила она.
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