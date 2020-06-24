ЕСПЧ постановил выплатить 7,5 тыс. евро краснодарскому активисту, арестованному за акцию с похоронным венком

Европейский суд по правам человека 23 июня присудил 7,5 тыс. евро Алексею Мандригеле, признав, что российские власти нарушили свободу выражения мнения краснодарского активиста

Напомним, осенью 2012 года в Краснодаре около 30 человек принесли к зданию краевой администрации похоронный венок и зажгли поминальные свечи, чтобы выразить обеспокоенность честностью выборов депутатов ЗСК. В полиции тогда заявили, что «административно-распорядительные функции» на пикете выполнял Алексей Мандригеля, который был на тот момент кандидатом в депутаты ЗСК. Во время протестной акции Мандригеля нес похоронный венок.

Активиста признали виновным в организации несанкционированной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ). Его арестовали на 15 суток и оштрафовали на 22 тыс. рублей.

После произошедшего Мандригеля попросил признать российские власти виновными в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу собраний и объединений. В 2017 году Европейский суд по правам человека направил требования кубанского активиста на рассмотрение правительства России.

23 июня 2020 года руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статью 10 Конвенции (свобода выражения мнения) и присудил Мандригеле 7,5 тыс. евро. Интересы активиста представляла адвокат «Агоры» Марина Дубровина.

Алексей Мандригеля 24 июня рассказал порталу Юга.ру, что «рад, что все закончилось хорошо и справедливость восторжествовала».

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Он добавил, что наложенный на его счет арест по делу ФБК в 2019 году не повлияет на получение компенсации, так как он в праве указать любой другой номер счета, на который государство перечислит деньги. Активист рассказал, что получать компенсацию будет осенью. «Если же вдруг, что очень маловероятно, перечисленные деньги арестуют, это будет поводом обратиться еще раз в ЕСПЧ», — заявил Мандригеля.