«Ростелеком» и Devar запустили дополненную реальность для детей

«Ростелеком» запустил интерактивную образовательную платформу с использованием искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR)

Платформа позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка исходя из его возраста и увлечений. Платформа разработана с использованием нейросетей на базе мобильного приложения компании Devar — эксперта в области дополненной реальности. AR-технологии делают обучение интересным и интерактивным, что отвечает потребностям современных детей. Разработчики убеждены, что использование дополненной реальности увеличивает вовлеченность ребенка по сравнению с традиционным обучением.

Учеба на запускаемой платформе проходит в игровой форме. Дети развивают полезные навыки и исследуют мир с помощью курсов, которые разделены на возрастные группы: 3–5, 6–8 и 9–14 лет. В приложении у ребенка есть коллекция виртуальных помощников, у каждого из которых — свои история и характер. Теперь технологии позволяют завести виртуального помощника в любой квартире для того, чтобы помочь в учебе или сделать ее интереснее. С помощью приложения дети могут тренировать память и внимание, проводить опыты и эксперименты, используя предметы, которые окружают ребенка дома, общаться и снимать фото и видео со своими помощниками в AR. Также платформа включает большую библиотеку развлекательного музыкального контента, к которому в июле добавятся познавательные детские книги, аудиокниги и видео. Курсы и материалы формируются индивидуально по интересам для каждого ребенка с помощью нейросетей и AI.

«Современных детей с рождения окружают разные гаджеты: они растут в цифровой среде и рано начинают осваивать ее. Главным экраном для познания мира становится смартфон с огромным разнообразием мобильных приложений. Каждому родителю важно, как именно их ребенок проводит время в смартфоне. Наша платформа поможет детям использовать гаджеты с максимальной пользой», — рассказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

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