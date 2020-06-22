«Ростелеком» и Devar запустили дополненную реальность для детей
«Ростелеком» запустил интерактивную образовательную платформу с использованием искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR)
Платформа позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка исходя из его возраста и увлечений. Платформа разработана с использованием нейросетей на базе мобильного приложения компании Devar — эксперта в области дополненной реальности.
AR-технологии делают обучение интересным и интерактивным, что отвечает потребностям современных детей. Разработчики убеждены, что использование дополненной реальности увеличивает вовлеченность ребенка по сравнению с традиционным обучением.
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Учеба на запускаемой платформе проходит в игровой форме. Дети развивают полезные навыки и исследуют мир с помощью курсов, которые разделены на возрастные группы: 3–5, 6–8 и 9–14 лет. В приложении у ребенка есть коллекция виртуальных помощников, у каждого из которых — свои история и характер. Теперь технологии позволяют завести виртуального помощника в любой квартире для того, чтобы помочь в учебе или сделать ее интереснее.
С помощью приложения дети могут тренировать память и внимание, проводить опыты и эксперименты, используя предметы, которые окружают ребенка дома, общаться и снимать фото и видео со своими помощниками в AR. Также платформа включает большую библиотеку развлекательного музыкального контента, к которому в июле добавятся познавательные детские книги, аудиокниги и видео. Курсы и материалы формируются индивидуально по интересам для каждого ребенка с помощью нейросетей и AI.
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«Современных детей с рождения окружают разные гаджеты: они растут в цифровой среде и рано начинают осваивать ее. Главным экраном для познания мира становится смартфон с огромным разнообразием мобильных приложений. Каждому родителю важно, как именно их ребенок проводит время в смартфоне. Наша платформа поможет детям использовать гаджеты с максимальной пользой», — рассказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.
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«В нашем продукте одним из ключевых моментов обучения становится взаимодействие с AR-персонажами, которые в игровой форме изучают с ребенком разные темы. Только представьте, что теперь исследовать планеты и древних животных можно не по картинкам, а взаимодействуя с ними интерактивно. Ребенок из наблюдателя становится полноценным участником, проводя эксперименты, создавая собственные объекты и изучая Вселенную. Более шести лет мы анализируем, как дети взаимодействуют с технологиями, какие персонажи им больше всего нравятся, сколько времени они с ними проводят, как изучают те или иные темы. В нашем новом совместном проекте отражены все потребности современных детей и их родителей», — прокомментировала гендиректор и сооснователь Devar Анна Белова.
Подписка на платформу «Ростелекома» доступна в мобильном приложении Devar на смартфонах и планшетах на iOS и Android. Для знакомства с бета-версией доступен бесплатный пробный период на 7 дней. Стартовая подписка включает 12 персонажей и 14 образовательных курсов за 299 рублей в месяц. Подробнее о проекте — kids.rt.ru.