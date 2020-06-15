В Сочи сапсерфингист уплыл в открытое море и не смог сам вернуться на сушу

В Сочи в июне спасатели помогли спортсмену на сапсерфе, который оказался в беде в открытом море

О происшествии рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России 15 июня. Сообщение о человеке, который терпел бедствие в море, поступило в спасательный отряд МЧС России от очевидца 11 июня. Он рассказал, что в акватории напротив стадиона «Фишт» примерно в километре от берега находится сапсерфингист. С пляжа его практически не было видно.

На место направили спасательный катер «Стрингер». Мужчину нашли в открытом море и вместе с сапсерфом доставили на пляж «Лего» в Адлерском районе.