В Сочи сапсерфингист уплыл в открытое море и не смог сам вернуться на сушу
В Сочи в июне спасатели помогли спортсмену на сапсерфе, который оказался в беде в открытом море
О происшествии рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России 15 июня. Сообщение о человеке, который терпел бедствие в море, поступило в спасательный отряд МЧС России от очевидца 11 июня. Он рассказал, что в акватории напротив стадиона «Фишт» примерно в километре от берега находится сапсерфингист. С пляжа его практически не было видно.
На место направили спасательный катер «Стрингер». Мужчину нашли в открытом море и вместе с сапсерфом доставили на пляж «Лего» в Адлерском районе.
Потерпевшим оказался 36-летний житель Екатеринбурга. Он рассказал, что специально отплыл подальше от берега, а вернуться к пляжу ему не хватило сил и сапсерф начало уносить все дальше в море.
Ранее Юга.ру не раз рассказывали о случаях, когда людей уносило в море. Например, в августе 2018 года в Анапе на Бугазской косе пропал серфингист. Он и его знакомая находились в 300 метрах от суши, когда начался сильный ветер. Экипаж проплывавшего рядом судна предложил им помочь добраться до берега. Девушка согласилась, а парень решил доплыть самостоятельно, но после этого он пропал из виду. В 2019 году мать пропавшего молодого человека рассказала, что его видели живым в Краснодаре.