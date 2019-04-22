Пропавшего летом серфингиста видели живым в Краснодаре

30-летнего жителя Ставропольского края Ивана Предместина унесло в море 19 августа 2018 года в станице Благовещенской на Бугазской косе. Тогда его девушка рассказала, что они взяли напрокат доски для серфинга с веслами и отправились в море. Когда начался сильный ветер, экипаж небольшого судна предложил серфингистам помочь добраться до суши. Девушка согласилась, парень решил доплыть сам, а через время пропал из виду.

Молодого человека объявили в розыск. За восемь месяцев его так и не нашли.

В апреле в инстаграм матери пропавшего Натальи Предместиной люди начали сообщать, что видели на улицах Краснодара мужчину, очень похожего на ее сына. У некоторых молодой человек спрашивал, как ему пройти на Ставропольскую трассу. При этом он не мог назвать своего имени.

«Когда я спрашивала [его имя], он говорил: "Как бы тебе хотелось, так и называй". Мне кажется, он память потерял», — написала матери парня девушка, которая встретила похожего человека в парке «Краснодар».

Наталья Предместина рассказала порталу Юга.ру, что ее сына могли видеть на улице Ставропольской, Фурманова, Ким, Вишняковой, Таманской. Женщина уточнила, что она уже обращалась в полицию. По ее словам, в ведомстве завели уголовное дело. Она также отметила, что поисковый отряд «Лиза Алерт» отказал в помощи с первого дня.

«Пусть ищут примерно на улице Ставропольской на пересечении с Вишняковой и Таманской. Он шел там, в руках был сок. Он явно где-то там покупал его и явно не у меня одного спрашивал, как выйти на Ставропольскую трассу. Я вас уверяю, это был он. Я бы, может, и не запомнил его, если бы он не спросил, как пройти на какую-либо улицу. Просто не каждый день встретишь человека, который будет искать Ставропольскую трассу в черте города. На нем были синие джинсы, майка, как батник, и сверху олимпийка от спортивного костюма», — написал матери парня еще один мужчина.