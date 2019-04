Пропавшего летом серфингиста видели живым в Краснодаре

View this post on Instagram

ОДНО ЖЕЛАНИЕ В ПРЕДВЕРИИ НАСТУПАЮЩЕГО НОВОГО ГОДА!НАЙТИ СЫНА ЖИВЫМ!СЫНОК,Я ВСЕГДА БУДУ РЯДОМ,ГДЕ БЫ ТЫ НЕ БЫЛ. . .Я укрою тебя и крылом и молитвой. Угадаю твой голос за тысячи верст. Я приду к тебе даже больной и разбитой, Даже если не станет ни солнца ни звезд. Я пойму — если вдруг совершишь ты ошибку. Я прощу — даже если никто не простит! В этом мире суровом коварном и зыбком Моя верность от горя тебя защитит. Все печали твои, слезы боль и ошибки- Я взяла б на себя…если б только могла! Чтоб ты знал только радость, тепло и улыбку, Чтобы в жизни твоей вечно длилась весна. Ты во мне, ты вокруг — мы единого части. Моей жизни хозяин и господин. Мое самое главное Женское счастье- Мое чудо! Мой ангел! Любимый мой, сын!!! #предместинИван#краснодарский_край #ставрополь#анапа#крым#украина#турция#болгария#румыния#крымскиймост#темрюк#тамань#витязево