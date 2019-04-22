Пропавшего летом серфингиста видели живым в Краснодаре
Мать Ивана Предместина, пропавшего на Бугазской косе 19 августа 2018 года, рассказала, что парня видели живым
30-летнего жителя Ставропольского края Ивана Предместина унесло в море 19 августа 2018 года в станице Благовещенской на Бугазской косе. Тогда его девушка рассказала, что они взяли напрокат доски для серфинга с веслами и отправились в море. Когда начался сильный ветер, экипаж небольшого судна предложил серфингистам помочь добраться до суши. Девушка согласилась, парень решил доплыть сам, а через время пропал из виду.
Молодого человека объявили в розыск. За восемь месяцев его так и не нашли.
В апреле в инстаграм матери пропавшего Натальи Предместиной люди начали сообщать, что видели на улицах Краснодара мужчину, очень похожего на ее сына. У некоторых молодой человек спрашивал, как ему пройти на Ставропольскую трассу. При этом он не мог назвать своего имени.
«Когда я спрашивала [его имя], он говорил: "Как бы тебе хотелось, так и называй". Мне кажется, он память потерял», — написала матери парня девушка, которая встретила похожего человека в парке «Краснодар».
Наталья Предместина рассказала порталу Юга.ру, что ее сына могли видеть на улице Ставропольской, Фурманова, Ким, Вишняковой, Таманской. Женщина уточнила, что она уже обращалась в полицию. По ее словам, в ведомстве завели уголовное дело. Она также отметила, что поисковый отряд «Лиза Алерт» отказал в помощи с первого дня.
«Пусть ищут примерно на улице Ставропольской на пересечении с Вишняковой и Таманской. Он шел там, в руках был сок. Он явно где-то там покупал его и явно не у меня одного спрашивал, как выйти на Ставропольскую трассу. Я вас уверяю, это был он. Я бы, может, и не запомнил его, если бы он не спросил, как пройти на какую-либо улицу. Просто не каждый день встретишь человека, который будет искать Ставропольскую трассу в черте города. На нем были синие джинсы, майка, как батник, и сверху олимпийка от спортивного костюма», — написал матери парня еще один мужчина.
Приметы молодого человека: рост — примерно 165 см, темно-русые волосы, голубые глаза, родинка между лопаток. В момент пропажи на нем могла быть серебряная цепочка с крестиком.
Всех, кто видел парня, просьба обратиться в полицию по номеру 102, либо позвонить его матери по телефону 8 (961) 483-95-88, либо написать в WatsApp 8 (988) 114-54-67. Наталья Предместина просит всех, кто встретит ее сына, по возможности не отпускать его и дождаться приезда полиции.
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ОДНО ЖЕЛАНИЕ В ПРЕДВЕРИИ НАСТУПАЮЩЕГО НОВОГО ГОДА!НАЙТИ СЫНА ЖИВЫМ!СЫНОК,Я ВСЕГДА БУДУ РЯДОМ,ГДЕ БЫ ТЫ НЕ БЫЛ. . .Я укрою тебя и крылом и молитвой. Угадаю твой голос за тысячи верст. Я приду к тебе даже больной и разбитой, Даже если не станет ни солнца ни звезд. Я пойму — если вдруг совершишь ты ошибку. Я прощу — даже если никто не простит! В этом мире суровом коварном и зыбком Моя верность от горя тебя защитит. Все печали твои, слезы боль и ошибки- Я взяла б на себя…если б только могла! Чтоб ты знал только радость, тепло и улыбку, Чтобы в жизни твоей вечно длилась весна. Ты во мне, ты вокруг — мы единого части. Моей жизни хозяин и господин. Мое самое главное Женское счастье- Мое чудо! Мой ангел! Любимый мой, сын!!! #предместинИван#краснодарский_край #ставрополь#анапа#крым#украина#турция#болгария#румыния#крымскиймост#темрюк#тамань#витязево
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