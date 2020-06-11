Краснодарская «Типография» призвала поддержать художницу, которой грозит 6 лет тюрьмы за рисунки женского тела

Представители КЦСИ «Типография» 11 июня приняли участие в акции поддержки художницы Юлии Цветковой, которая обвиняется в распространении порнографии за рисунки женского тела

Что случилось? В Комсомольске-на-Амуре 20 ноября 2019 года арестовали ЛГБТ-активистку и художницу Юлию Цветкову. Квартиру девушки обыскали, саму девушку отправили под домашний арест. А из-за чего? Цветкову заподозрили в распространении порнографии из-за рисунков женских половых органов, которые она публиковала в группе «ВКонтакте» «Монологи вагины». Также активистка рисовала постеры, на которых изображала женские тела с растяжками, целлюлитом, следами менструации и так далее.

Какая цель была у проекта? Художница объяснила создание паблика так: «К сожалению, наше общество до сих пор полно табу относительно женской физиологии. Вагина, вульва, клитор, матка, менструация — считаются чем-то "грязным", и говорить о них не принято. Проект "Монологи Вагины" посвящен снятию стигмы с вагины и женской физиологии в целом». Что было дальше? Комсомольский районный суд 16 марта изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом ходатайствовал прокурор, так как следствие с ноября не предъявило девушке обвинение.

Ей предъявили обвинение? Да, 9 июня на своей странице в фейсбуке девушка сообщила, что следствие предъявило ей официальное обвинение. «Обвинение предъявлено, спустя полгода следствия. Теперь я официально обвиняюсь в распространении порнографии. С преступным умыслом и прочими особо тяжкими», — написала Цветкова.

Какое наказание грозит Цветковой? Согласно статье 242 Уголовного Кодекса РФ (Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) художнице может грозить лишение свободы от двух до шести лет .

При чем здесь краснодарская «Типография»? После того как стало известно о возбуждении дела против Цветковой, интернет-пользователи начали проводить массовые акции в поддержку художницы. Например, девушки фотографировались обнаженными, в подписи к фотографиям указывая на то, что женское тело не преступление, также в соцсетях стали выкладывать фотографии с плакатами в защиту Цветковой.

11 июня Центр Современного Искусства «Типография» присоединился акции и опубликовал пост в защиту Цветковой. В центре заявили, что считают важным обсуждение этого дела, а всех неравнодушных к этой ситуации призвали поддержать девушку в одиночном пикете и подписать петицию об освобождении. «Друзья, так вышло, что ваши (и мои) короткие юбки и топы, обтягивающие брюки и "пацанский" стиль, помимо прочих важных вещей, среди которых образование, возможность работать, получать зарплату, выходить замуж/не выходить, рожать/не рожать, принимать противозачаточные таблетки, иметь возможность развестись без остракизма, заниматься спортом в одних залах с мужчинами, сидеть с ними на одной лавочке и танцевать в клубах, выбили нам феминистки. И да, эти девушки выглядят, ведут себя, говорят на темы, не всегда понятные современницам. Потому что думают они утопично, воображают мир, где нет стандартов, а, значит, нет и неуверенности в себе, слез из-за несоответствия. Чтобы добиться хотя бы доли этой утопии, конечно, они вынуждены вести себя экстремально (вспомните любое из движений за освобождение женщин), и на этом пути они постоянно встречают сопротивление даже среди женщин. Этого мира еще нет, но он случится, как случился сегодняшний мир, который нам кажется таким естественным, но которого они добились для нас вчера. Сегодня пришли за Юлей Цветковой, художницей, которая рисует супербезобидные иллюстрации. Их называют порнографией. И многие, не находя в этих рисунках себя, думают, что завтра не придут за ними. А ведь фото "ухоженного, загорелого, бритого и подтянутого" тела в бикини в ленте, представьте себе, по этой логике тоже порнография. У меня будет арестована добрая половина ленты.#заюлю, значит, за себя свободуюлецветковой», — написала куратор образовательных и специальных событий «Типографии» Марианна Кручински.