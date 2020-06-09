Власти Майкопского района определили территорию под коттеджную застройку для многодетных семей

Адыгея

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К 2022 году в поселке Табачном Майкопского района появится новый микрорайон для многодетных семей

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова там отвели территорию под комплексную жилищную застройку, где уже сформировано 200 участков для многодетных семей, сообщили в пресс-службе главы республики.

Кумпилов подчеркнул важность создания современного коттеджного микрорайона с удобной инфраструктурой и единым архитектурным решением. 

«На этапе проектирования необходимо четко продумать планировку, а также этапы газификации, водоснабжения и электрификации будущих домов. Это должны быть современные и доступные решения, которые уже доказали свою эффективность», — отметил глава Адыгеи.

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Руководитель Майкопского района Олег Топоров пояснил, что в рамках исполнения поручений главы республики было проведено проектирование объектов инфраструктуры для комплексной индивидуальной застройки для многодетных семей.

До 2022 года планируется создать всю необходимую инфраструктуру: подъездные дороги, объекты газо-, водо- и электроснабжения. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на эти цели будет направлено более 169 млн рублей с учетом федерального, регионального и муниципального финансирования. 

Жилье Майкопский район Строительство

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