Власти Майкопского района определили территорию под коттеджную застройку для многодетных семей

К 2022 году в поселке Табачном Майкопского района появится новый микрорайон для многодетных семей

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова там отвели территорию под комплексную жилищную застройку, где уже сформировано 200 участков для многодетных семей, сообщили в пресс-службе главы республики.

Кумпилов подчеркнул важность создания современного коттеджного микрорайона с удобной инфраструктурой и единым архитектурным решением.

«На этапе проектирования необходимо четко продумать планировку, а также этапы газификации, водоснабжения и электрификации будущих домов. Это должны быть современные и доступные решения, которые уже доказали свою эффективность», — отметил глава Адыгеи.