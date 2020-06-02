В Адыгее незаконно вырубили 58 акаций и тополей

В конце 2019 года также сообщалось, что в Сочинском нацпарке незаконно вырубили 43 дерева на 10 млн рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали , что в Адыгее в мае спустя четыре месяца задержали черного лесоруба, который вырубил под Краснодаром дуб, чем нанес ущерб в 3,7 млн рублей.

Незаконные действия выявили сотрудники прокуратуры района и управления лесами республики, когда осматривали территорию лесничества. Нарушители срубили 58 деревьев породы акация и тополь общим объемом 3,78 куб. метров. Материальный ущерб составил более 55 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре региона.

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