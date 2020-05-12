В Адыгее задержали «черного лесоруба», ему грозит до 7 лет лишения свободы

В мае полицейские в Адыгее задержали подозреваемого в незаконной рубке леса. О том, что там незаконно рубят лес, рассказали в январе читатели Юга.ру

В январе читали сообщили порталу Юга.ру, что в Теучежском районе, примерно в 30 км от Краснодара, незаконно рубят лес. Юга.ру обратился в Управление лесами Адыгеи, где взяли на контроль ситуацию в лесничестве. В ведомстве добавили, что заинтересованы вместе с гражданами предотвращать возможные факты браконьерства.

В результате правоохранительные органы задержали 42-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной рубке леса. А само место вырубки было обнаружено при проведении рейдов по декриминализации лесной отрасли.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, мужчина ввел в заблуждение рабочих и в период с ноября прошлого года по март вырубил около 20 кубометров дуба, причинив лесному фонду ущерб на сумму около 3,7 млн рублей.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), ему грозит до 7 лет лишения свободы.