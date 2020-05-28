В Краснодаре пассажир с ножом напал на беременную таксистку

В прокуратуре Кубани 28 мая сообщили, что в суд передали дело о нападении на беременную женщину-водителя в Краснодаре

По версии следствия, вечером 25 апреля житель Краснодара сел в такси в Музыкальном микрорайоне. Водителем машины оказалась беременная женщина.

Парень попросил ее поехать в один из районов Краснодара. В пути он ударил женщину ножом в грудь и потребовал отдать ему имевшиеся у нее деньги. Таксистка отдала ему выручку, после чего парень скрылся с места преступления. По горячим следам его задержали сотрудники полиции.