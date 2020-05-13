В Госдуме приняли закон, разрешающий голосовать на выборах дистанционно и по электронной почте

Краснодарский край, Вся Россия

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Депутаты Госдумы 13 мая в третьем, окончательном, чтении приняли поправки в закон о выборах, предусматривающие возможность голосования по почте и дистанционно

Законопроект о внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в части совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов, был внесен в Госдуму 2 марта.

Согласно пояснительной записке к документу, сбор подписей избирателей, участников референдума может быть осуществлен с использованием сайта госуслуг. Авторы законопроекта уверены, что это помогло бы избежать, например, фальсификации подписей на выборах.

Как сообщил RT, 13 мая депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтения законопроект.

«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — сказано в тексте закона, опубликованном на сайте Госдумы.

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По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, принятый закон не будет действовать в отношении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Проводить голосование в заочном формате нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги», — заявил Крашенников.

Кроме того, закон содержит поправку, согласно которой выборы губернатора региона, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС.

Отметим, на Кубани в этом году должны пройти несколько выборных кампаний, в том числе и выборы губернатора региона.

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