В Госдуме приняли закон, разрешающий голосовать на выборах дистанционно и по электронной почте

Депутаты Госдумы 13 мая в третьем, окончательном, чтении приняли поправки в закон о выборах, предусматривающие возможность голосования по почте и дистанционно

Законопроект о внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в части совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов, был внесен в Госдуму 2 марта.

Согласно пояснительной записке к документу, сбор подписей избирателей, участников референдума может быть осуществлен с использованием сайта госуслуг. Авторы законопроекта уверены, что это помогло бы избежать, например, фальсификации подписей на выборах.

Как сообщил RT, 13 мая депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтения законопроект.

«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — сказано в тексте закона, опубликованном на сайте Госдумы.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, принятый закон не будет действовать в отношении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. «Проводить голосование в заочном формате нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги», — заявил Крашенников.