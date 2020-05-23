Путин подписал закон, разрешающий дистанционно голосовать на выборах
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий дистанционно голосовать на референдумах, а также на федеральных и местных выборах
В начале марта в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в ст. 37 и 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В документе, в частности предлагалось разрешить сбор подписей избирателей через сайт госуслуг или по почте.
13 мая законопроект был принят сразу во втором и третьем, окончательном чтении. А 23 мая закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размецен на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь определять необходимость дистанционного формата голосования будет Центральная избирательная комиссия, уточнил RT. Авторы закона уточнили, что такие меры нужны из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Отметим, что в 2020 году в Краснодарском крае должны пройти несколько выборных кампаний, в том числе выборы губернатора Кубани. Кроме того, из-за пандемии в России перенесли голосование по поправкам в конституцию, которое должно было пройти в апреле. Новая дата пока не объявлена, но обсуждались варианты как в сентябре, так и в июне 2020 года.