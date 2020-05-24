В Майкопе приготовили продуктовые наборы студентам, которые не успели уехать домой из-за коронавируса

Адыгея

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В Адыгейском государственном университете в мае провели благотворительную акцию для студентов, которые не могут уехать домой из-за коронавируса

Как писали Юга.ру, Адыгейский госуниверситет, находящийся в Майкопе, 17 марта перешел на дистанционное обучение из-за коронавируса. Кроме того, на 24 мая в республике продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. Согласно нему, людям нельзя выходить из дома без особой причины. 

В конце мая сотрудники Адыгейского госуниверситета приготовили 1,3 тыс. наборов продуктов для иногородних студентов, которые не успели уехать домой из-за распространившейся инфекции. Акцию помощи приурочили к празднованию Ураза-Байрама. В 2020 году он выпал на 24-26 мая.

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Акцию помощи за время вынужденной самоизоляции студентов проводят в третий раз, сообщили 23 мая в пресс-службе Адыгейского университета (АГУ). Ранее на средства преподавателей и сотрудников вуза приобрели и раздали студентам 1,7 тыс. продуктовых наборов. Позже передали еще 400 наборов.

Также сообщается, что сотрудники гуманитарно-технического колледжа при АГУ обеспечили многоразовыми масками 3,6 тыс. преподавателей, сотрудников и студентов университета и сшили 500 масок для врачей онкодиспансера Адыгеи.

Адыгейский государственный университет Карантин Коронавирус Студенты

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