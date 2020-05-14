У жителя Новороссийска нашли в гараже 1,5 тыс. патронов, 15 гранат, автомат и пистолеты

Сотрудники транспортной полиции Новороссийска совместно совместно с региональным управлением ФСБ России провели обыск у 38-летнего мужчины в рамках возбужденного ранее уголовного дела по факту мошенничества.

Они нашли у него в гараже склад боеприпасов — более 1,5 тыс. патронов, 15 гранат, автомат Калашникова и три магазина к нему, пистолет «Браунинг», револьвер, а также пистолет с глушителем. В квартире мужчина были также обнаружены документы, имеющие доказательное значение по делу о мошенничестве, в котором фигурирует его отец.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса России (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), сообщили 14 мая в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.