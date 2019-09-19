Бывшего вице-президента махачкалинского «Анжи» задержали с арсеналом оружия
В Дагестане 19 сентября задержали бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова
Информацию о задержании подтвердили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану. Там не уточнили, по какому делу проходит Идрисов.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у бывшего вице-президента клуба нашли большое количество оружия. Собеседник добавил, что у Идрисова обнаружили помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него нашли коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.
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Идрисова назначили на пост вице-президента ФК «Анжи» в марте 2017 года.
Напомним, что в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности. В июле 2018-го стало известно, что перед началом сезона-2018/19 «Анжи» потерял спонсоров.
Клуб обратился к минфину Дагестана и попросил выделить 296,7 млн рублей. Однако власти отказали. К октябрю прошлого года долг ФК составлял 300 млн рублей.
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