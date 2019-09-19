Бывшего вице-президента махачкалинского «Анжи» задержали с арсеналом оружия

Информацию о задержании подтвердили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану. Там не уточнили, по какому делу проходит Идрисов.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у бывшего вице-президента клуба нашли большое количество оружия. Собеседник добавил, что у Идрисова обнаружили помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него нашли коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.