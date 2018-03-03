У жителя Ингушетии изъяли автомат, гранаты и 6 тыс. патронов

Ингушетия

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в торговле оружием и боеприпасами жителя Ингушетии

По данным ГУ МВД России по СКФО, дома у задержанного изъяли автомат Калашникова, пять гранат, выстрел для гранатомета, три сигнальные мины и более 6 тыс. патронов различного калибра.

Оперативники установили не менее шести фактов сбыта оружия и боеприпасов на территории Ингушетии, Чечни и Северной Осетии. Подозреваемый продал три пистолета, переделанных кустарным способом для стрельбы боевыми патронами, девять гранат и более 500 патронов.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится под арестом.

Оружие
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