У жителя Ингушетии изъяли автомат, гранаты и 6 тыс. патронов

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в торговле оружием и боеприпасами жителя Ингушетии

По данным ГУ МВД России по СКФО, дома у задержанного изъяли автомат Калашникова, пять гранат, выстрел для гранатомета, три сигнальные мины и более 6 тыс. патронов различного калибра.

Оперативники установили не менее шести фактов сбыта оружия и боеприпасов на территории Ингушетии, Чечни и Северной Осетии. Подозреваемый продал три пистолета, переделанных кустарным способом для стрельбы боевыми патронами, девять гранат и более 500 патронов.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится под арестом.