Житель Ростова нашел гранаты при ремонте квартиры

Житель Ростова-на-Дону во время ремонта в недавно купленной квартире обнаружил гранаты

Информация об этом инциденте появилась 18 октября. На место происшествия выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН на транспорте. Специалисты выяснили, что ростовчанин нашел две боевые гранаты Ф-1 и РГД, и два запала к ним. Кроме того, в тайнике лежали дымовая шашка и 170 патронов калибра 5,6 мм, сообщает пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Боеприпасы обевредили и передали полицейским.