В Краснодаре завершился ремонт Суворовского моста

Капитальный ремонт Суворовского путепровода стартовал в июне 2019 года. Во время работ на мосту и на съездах ограничивали движение, из-за чего в том районе скапливались крупные пробки.

В ночь с 26 на 27 апреля на путепроводе нанесли дорожную разметку, а утром его полностью открыли для движения. Во время ремонта на мосту изменили организацию движения. Теперь в сторону выезда из города ведут три полосы, одна — в сторону въезда в Краснодар в направлении к улице Мира.

Кроме того, при съезде с моста на улицу Ставропольскую теперь можно поворачивать с двух полос, а не с одной. Также на путепроводе сделали пешеходные тротуары по обеим сторонам, отметили 27 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.