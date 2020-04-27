В Краснодаре завершился ремонт Суворовского моста

Краснодарский край

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В Краснодаре 27 апреля Суворовский мост полностью открыли для движения транспорта

Капитальный ремонт Суворовского путепровода стартовал в июне 2019 года. Во время работ на мосту и на съездах ограничивали движение, из-за чего в том районе скапливались крупные пробки.

В ночь с 26 на 27 апреля на путепроводе нанесли дорожную разметку, а утром его полностью открыли для движения. Во время ремонта на мосту изменили организацию движения. Теперь в сторону выезда из города ведут три полосы, одна — в сторону въезда в Краснодар в направлении к улице Мира.

Кроме того, при съезде с моста на улицу Ставропольскую теперь можно поворачивать с двух полос, а не с одной. Также на путепроводе сделали пешеходные тротуары по обеим сторонам, отметили 27 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.

В целом за время ремонта на Суворовском путепроводе укрепили несущие конструкции, отремонтировали бетонные поверхности, частично заменили балки пролетного строения. Под мостом после его открытия планируют покрасить железобетонные поверхности, установить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, там хотят высадить 50 деревьев и кустарников — клены, вишни и церсисы.

Ранее Юга.ру писали, что с 27 апреля в центре Краснодара на три недели ограничат движение транспорта на участке улицы Буденного, где проведут замену сетей водоснабжения. 

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