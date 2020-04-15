В Сочи произошел пожар в жилом доме

Утром 15 апреля в Сочи случился пожар в Хостинском районе

Сообщение о пожаре на улице Ветеринарной в селе Раздольном поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 10:12. Приехавшие на место подразделения установили, что горит крыша частного дома, пламя распространилось на площади 70 кв. метров.

В ликвидации задействовали 13 человек и 5 пожарных машин. В 11:10 огонь потушили.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В отделе дежурных смен ЕДДС Сочи порталу Юга.ру уточнили, что 15 апреля на курорте сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Как писали Юга.ру, за минувшие сутки в Краснодарском крае произошло несколько пожаров в зданиях — горели магазины, торговый центр и рыночные павильоны.