Сообщение о пожаре на улице имени Бершанской поступило спасателям в 16:45. Приехавшие на место специалисты установили, что пламя распространилось на площади 50 кв. метров. На фотографиях в телеграм-канале «Телетайп Краснодара», на рынке загорелись как минимум два торговых павильона.

В ликвидации задействовали 13 человек и 3 пожарных машины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 17:24 пламя полностью потушили.

Ранее Юга.ру писали, что 14 апреля произошел еще один пожар на торговой площади — под Краснодаром загорелся торговый центр. Кроме того, прошлой ночью в Лабинске сгорели магазины, огонь уничтожил 200 кв. метров. А за неделю до этого в краевой столице пламя охватило торговые павильоны на улице Ставропольской.