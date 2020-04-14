В Краснодаре сгорели рыночные павильоны

Краснодарский край

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Днем 14 апреля в Краснодаре произошел пожар на рынке

Сообщение о пожаре на улице имени Бершанской поступило спасателям в 16:45. Приехавшие на место специалисты установили, что пламя распространилось на площади 50 кв. метров. На фотографиях в телеграм-канале «Телетайп Краснодара», на рынке загорелись как минимум два торговых павильона.

В ликвидации задействовали 13 человек и 3 пожарных машины, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 17:24 пламя полностью потушили.

Ранее Юга.ру писали, что 14 апреля произошел еще один пожар на торговой площади — под Краснодаром загорелся торговый центр. Кроме того, прошлой ночью в Лабинске сгорели магазины, огонь уничтожил 200 кв. метров. А за неделю до этого в краевой столице пламя охватило торговые павильоны на улице Ставропольской.

Краснодар МЧС Пожары

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