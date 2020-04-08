В Краснодаре горят торговые павильоны на улице Ставропольской
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре утром 8 апреля произошел пожар в постройках на пересечении улиц Ставропольской и Стасова
Сообщение о возгорании на улице Стасова поступило спасателям в 9:32. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание на общей площади 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация уточняется.
«Горит торговый центр на перекрестке Ставропольской и Стасова. Это тот, где "Мясной мир", аптеки, "Кофе лайк", "Александрия" и все остальные», — сообщили подписчики паблика «Туподар» в соцсетях.
Напомним, накануне в Краснодаре на улице Седина произошел пожар в одноэтажном частном доме.