Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая заключенных и студентов
Минсельхоз РФ заявил, что из-за ограничения на въезд в Россию иностранцев на фоне пандемии планирует привлечь к посевной и уборочной кампаниям студентов аграрных вузов и заключенных
Из-за угрозы распространения коронавируса правительство РФ приняло решение ограничить въезд иностранцев в страну с полуночи 18 марта по 1 мая.
Минсельхоз 8 апреля сообщил, что оценивает потребность отрасли в людях на период сезонных работ примерно в 23 тыс. человек. А в связи с тем, что иностранные граждане не могут въезжать в страну, «прорабатывает вопрос восполнения за счет внутренних резервов трудовых ресурсов».
Всего, по оценке ведомства, в посевной и уборочной кампаниях могут быть задействованы около 11 тыс. студентов аграрных вузов. Для них предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что, как планируется, поможет определиться с дальнейшим местом работы.
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Привлечение к работам осужденных Минсельхоз вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) рассмотрит при условии обеспечения их надлежащей охраны и изоляции. Работа по уборке урожая также может быть предоставлена тем осужденным, у которых лишение свободы было заменено на исправительные работы.
В первую же очередь дефицит работников планируется восполнить за счет взаимодействия министерства с региональными службами занятости: на аграрных предприятиях хотят трудоустроить работников, высвобождающихся в других сферах экономики.
При изменении эпидемиологической обстановки в стране Минсельхоз инициирует вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли, сообщили в пресс-службе ведомства.
В России за последние сутки выявили 1 тыс. 459 новых случаев инфицирования, всего зарегистрировали 10 тыс. 31 зараженного. Умерли 76 человек с коронавирусом, 698 выздоровели.