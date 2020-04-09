Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая заключенных и студентов

Минсельхоз РФ заявил, что из-за ограничения на въезд в Россию иностранцев на фоне пандемии планирует привлечь к посевной и уборочной кампаниям студентов аграрных вузов и заключенных

Из-за угрозы распространения коронавируса правительство РФ приняло решение ограничить въезд иностранцев в страну с полуночи 18 марта по 1 мая. Минсельхоз 8 апреля сообщил, что оценивает потребность отрасли в людях на период сезонных работ примерно в 23 тыс. человек. А в связи с тем, что иностранные граждане не могут въезжать в страну, «прорабатывает вопрос восполнения за счет внутренних резервов трудовых ресурсов». Всего, по оценке ведомства, в посевной и уборочной кампаниях могут быть задействованы около 11 тыс. студентов аграрных вузов. Для них предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что, как планируется, поможет определиться с дальнейшим местом работы.