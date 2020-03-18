В Краснодаре суд оставил под стражей бывшего майора ФСБ по делу о преступной банде
В Краснодаре суд 17 марта продлил арест бывшему майору ФСБ Александру Мрищуку, которого обвинили в организации преступного сообщества из участников частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.»
Напомним, в октябре 2019 года следователи Краснодарского края возбудили пять уголовных дел против региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.»). В материалах дела уточнялось, что ЧВК, которая официально специализировалась на военно-патриотическом воспитании молодежи, на деле оказывала услуги по розыску лиц, слежке, адресной установке, занималась запугиванием, хищением имущества, нападениями, а также совершала другие неправомерные действия. Также по данным из открытых источников известно, что члены «Е.Н.О.Т.» участвовали в военных кампаниях на востоке Украины. Сотрудники организации это опровергали и указывали, что имеют отношение не к боевым, а к гуманитарным операциям.
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Подозреваемыми стали лидер организации Роман Теленкевич, а также сотрудники УФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Следствие посчитало, что сотрудники ведомства поручали главарю банды определенные задания, а тот в свою очередь передавал их членам «Е.Н.О.Т.». Также, по версии следователей, сотрудники ФСБ вместе с членами банды проводили обыски у фигурантов уголовных дел, а после этого выносили из офисов и домов оставшееся имущество.
Майоров Мрищука и Барякшева в октябре 2019 года арестовали по ходатайству Следственного комитета Краснодарского края. Однако через 18 дней Мрищука освободили из-за выявленных процессуальных нарушений, а арест Брякшева не стали продлевать.
6 февраля 2020 года Краснодарский гарнизонный военный суд снова арестовал Мрищука. Следователь настаивал на том, что подозреваемый может помешать расследованию дела на свободе: по данным начальника управления собственной безопасности ФСБ, Мрищук уже пытался заставить другого фигуранта дела, Барякшева, изменить свои показания, а также организовал слежку за домом одного из пострадавших. В результате суд продлил ему арест до 19 марта.
17 марта в Октябрьском суде Краснодара прошло заседание по делу «Е.Н.О.Т.». Следователь снова указал на данные о действиях Мрищука, а также на то, что Барякшев и потерпевший опасаются его. Кроме того, следствие сослалось на необходимость проведения большого количества работы (в рамках дела арестовали 12 человек) и тот факт, что фигуранта обвиняют в тяжком и особо тяжком преступлении.
В итоге суд согласился с доводами следствия и до 18 мая продлил арест уже бывшему майору ФСБ Мрищуку. Защита, между тем, настаивает, что преступления не было, а в деле имеются процессуальные нарушения, пишет «Коммерсантъ».
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