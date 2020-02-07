Суд на Кубани повторно арестовал майора ФСБ по делу об организации банды из членов ЧВК «Е.Н.О.Т.»

По данным следствия, сотрудник УФСБ по Москве Мрищук создал банду из участников региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества», известной как ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (по данным из открытых источников, «еноты» принимали участие в боевых действиях в Сирии и на Донбасе). Они якобы, вооруженные и одетые в камуфляж, проводили обыски в офисах и домах, а после этого выносили оттуда имущество, а также занимались вымогательством. Так, в декабре 2016 года они похитили деньги и ценности на 4,8 млн рублей у фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Через три года потерпевшие написали заявление. Их показания совпали с теми, что дали на сотрудников ФСБ участники ЧВК, которых задержали в Туапсе за вымогательство.

В ноябре на членов банды завели уголовные дела. Месяцем ранее Мрищука арестовывали по ходатайству следственного комитета Кубани, но суд апелляционной инстанции освободил его, решив, что в действиях офицера нет состава преступления.

На этот раз следователь просил арестовать Мрищука до 19 марта, мотивируя это тем, что тот обвиняется в совершении четырех особо тяжких и одного тяжкого преступления, имеет опыт оперативной работы в ФСБ, который может использовать для воспрепятствования расследованию. На необходимость ареста офицера указал и начальник управления собственной безопасности ФСБ генерал-лейтенант Алексей Вертяшкин. Он передал следствию данные о том, что Мрищук пытался оказать давление на второго фигуранта дела из УФСБ Антона Барякшева, чтобы тот изменил свои признательные показания. Кроме того, чекист якобы организовал круглосуточное наблюдение за домом потерпевшего по делу. Также было отмечено, что сейчас проверяется версия о причастности Мрищука и Барякшева к совершению еще целого ряда преступлений, связанных с хищением имущества с использованием служебного положения.

Мрищук вместе с адвокатом прилетели в Краснодар, где его допросил следователь. После допроса он обратился с ходатайством о его аресте в Краснодарский гарнизонный военный суд. Судья ходатайство поддержал, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что Мрищук новые подозрения в свой адрес отрицал, а его защита полагает, что его оговорили и подставили.