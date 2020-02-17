Зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом россиян

Российское посольство в Японии 17 февраля сообщило, что на борту круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус у гражданки России

Лайнер с 5 февраля находится на 14-дневном карантине в порту Иокогамы. Всего на борту 3,6 тыс. человек, из которых 24 — жители России. Как сообщило посольство РФ в Японии на своей странице в фейсбуке, у одной пассажирки судна из России обнаружили коронавирус. В ближайшее время ее доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

Стоматолог из Омска Сергей Попов, также находящийся на судне, рассказал RT, что на лайнере не знают о зараженной россиянке. «Гулять нам теперь можно без ограничений — хоть весь день. Под дверь подсунули комплект для уборки номера: резиновые перчатки, тряпки и чистящие средства. Не понимаю, что все носятся так с этим коронавирусом. 15 февраля у пассажиров взяли мазок со щеки на анализ. Сегодня-завтра должны быть результаты. После этого должны выпускать с корабля, если результат на заболевание будет отрицательным. Так что мы просто ждем», — сообщил Попов.

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