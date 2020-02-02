ФК «Краснодар» обыграл шведский «Мальмё»

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2 февраля ФК «Краснодар» выиграл шведский клуб «Мальмё» в Марбелье со счетом 3:1

Игра началась в 18:00 по московскому времени в Марбелье на «Муниципальном стадионе».

«Быки» одержали победу со счетом 3:1. Открыл счет от черно-зеленых на 68 минуте матча Илья Воротников, на 72 минуте забил гол Даниил Уткин, а на 102 минуте отличился Сергей Бородин.

«Мальмё» удалось забить только в самом конце игры — на 116 минуте гол забил Эрдаль Ракип.

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Матч длился 120 минут и стал третьем контрольным матчем для ФК «Краснодар» в рамках тренировочных сборов. В двух предыдущих с одинаковым счётом 2:1 «Быки» обыграли «Динамо» из Бухареста и ФК «Яблонец» из Чехии.

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Отметим, что «Быки» уже встречались с ФК «Мальмё» 3 февраля 2019 года. Матч прошел в Марбелье, в футбольном центре «Дама де Ноче». ФК «Краснодар» тогда одержал победу со счетом 2:0.

ФК «Краснодар» Футбол

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