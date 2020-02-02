ФК «Краснодар» обыграл шведский «Мальмё»

2 февраля ФК «Краснодар» выиграл шведский клуб «Мальмё» в Марбелье со счетом 3:1

Игра началась в 18:00 по московскому времени в Марбелье на «Муниципальном стадионе».

«Быки» одержали победу со счетом 3:1. Открыл счет от черно-зеленых на 68 минуте матча Илья Воротников, на 72 минуте забил гол Даниил Уткин, а на 102 минуте отличился Сергей Бородин.

«Мальмё» удалось забить только в самом конце игры — на 116 минуте гол забил Эрдаль Ракип.