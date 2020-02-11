«Выглядит атавизмом». Депутат предложил переименовать Санкт-Петербург из-за слишком длинного названия

Краснодарский край, Вся Россия

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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров 10 февраля высказался за переименование Санкт-Петербурга в Петербург или Питер

Санкт-Петербург следует переименовать в Петербург, так как нынешнее название города длинное и выходит из употребления. Об этом заявил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Краснодар – Екатеринодар:

По мнению парламентария, нынешнее название города слишком длинное и уже выходит из употребления.

«В повседневной жизни люди давно уже не говорят "Санкт-Петербург". Говорят "Петербург" или еще короче — "Питер". В этом смысле нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом», — передает слова Петрова агентство RNS.

Депутат также обратил внимание, что в мире уже есть города с похожим названием [Сент-Питерсберг во Флориде, США — Юга.ру]. Кроме того, сокращение официального обращения будет выгодно и для экологии, уверен Петров.

«Введение в официальное обращение Петербурга вместо Санкт-Петербурга приведет и к экономии бумаги и других расходных материалов при изготовлении документов, вывесок, объявлений», — заявил депутат.

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По мнению парламентария, переименовать Северную столицу можно в рамках внесения поправок в Конституцию, либо провести «параллельное голосование для жителей в день всероссийского голосования», добавил телеканал «360».

Юга.ру писали, что в мае 2014 года бывший мэр Краснодара Владимир Евланов вновь вернулся к теме переименования города в Екатеринодар. По его оценкам, расходы на эту процедуру были бы минимальными, а «совесть людей будет очищена». Однако более 60% краснодарцев высказались против переименования города. Участники общественного движения «Городские решения» предложили альтернативный выход: создать на территории города автономный округ «Екатеринодар», но и это не было реализовано.

Санкт-Петербург Чиновники

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