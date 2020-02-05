На курорте «Роза Хутор» расположились команды чемпионата мира по санному спорту

Чемпионат мира по санному спорту впервые проходит в РФ. В Сочи уже прибыли 120 спортсменов из 20 стран мира.

На турнире выступят олимпийские чемпионы Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия), чемпион мира 2017 года Вольфганг Киндл (Австрия), серебряный олимпийский призер 2018 года Крис Маздзер (США). Сборную РФ представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград Семен Павличенко, Роман Репилов, Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.