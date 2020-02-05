На курорте «Роза Хутор» расположились команды чемпионата мира по санному спорту

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Открытие и награждения чемпионата пройдут на главной площади Роза 13-16 февраля

Чемпионат мира по санному спорту впервые проходит в РФ. В Сочи уже прибыли 120 спортсменов из 20 стран мира.

На турнире выступят олимпийские чемпионы Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия), чемпион мира 2017 года Вольфганг Киндл (Австрия), серебряный олимпийский призер 2018 года Крис Маздзер (США). Сборную РФ представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград Семен Павличенко, Роман Репилов, Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Читайте также:

Все соревнования пройдут на санно-бобслейной трассе «Санки». При этом, как и во время Олимпиады-2014, команды остановились на «Роза Хутор». В рамках чемпионата на курорте проведут торжественные и развлекательные мероприятия. 13 февраля на главной площади Роза состоится церемония открытия, парад участников и бесплатный концерт группы UMA2rmann. С 14 по 16 февраля на курорте будут награждать победителей, в их честь запланированы шоу барабанщиков и выступления кавер-групп.

Вход в санно-бобслейный комплекс свободный, нужны только документы, удостоверяющие личность. Для болельщиков планируется организовать регулярное транспортное сообщение между курортом «Роза Хутор» и трассой.

Роза Хутор Санный спорт Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре из-за засора канализации подтопило дорогу в районе улицы 40-летия Победы
На Черноморское побережье надвигается шторм «Петра»
Для жителей трех районов Кубани пообещали ввести абонементы на проезд по платной трассе М4 «Дон»
В первые выходные февраля на Кубань придут 20-градусные морозы
Россия впервые за 9 лет вернула кредитов больше, чем выдала
В Краснодаре больше чем на месяц ограничат проезд по улице Школьной

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале