На курорте «Роза Хутор» расположились команды чемпионата мира по санному спорту
Открытие и награждения чемпионата пройдут на главной площади Роза 13-16 февраля
Чемпионат мира по санному спорту впервые проходит в РФ. В Сочи уже прибыли 120 спортсменов из 20 стран мира.
На турнире выступят олимпийские чемпионы Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия), чемпион мира 2017 года Вольфганг Киндл (Австрия), серебряный олимпийский призер 2018 года Крис Маздзер (США). Сборную РФ представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград Семен Павличенко, Роман Репилов, Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.
Читайте также:
Все соревнования пройдут на санно-бобслейной трассе «Санки». При этом, как и во время Олимпиады-2014, команды остановились на «Роза Хутор». В рамках чемпионата на курорте проведут торжественные и развлекательные мероприятия. 13 февраля на главной площади Роза состоится церемония открытия, парад участников и бесплатный концерт группы UMA2rmann. С 14 по 16 февраля на курорте будут награждать победителей, в их честь запланированы шоу барабанщиков и выступления кавер-групп.
Вход в санно-бобслейный комплекс свободный, нужны только документы, удостоверяющие личность. Для болельщиков планируется организовать регулярное транспортное сообщение между курортом «Роза Хутор» и трассой.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.