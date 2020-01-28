На Дону задержали мужчину, который оставил в аэропорту Москвы двух детей

Ростовская область, Вся Россия

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Мужчина, ранее оставивший двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, 28 января пришел с повинной в полицию Батайска

26 января в международном аэропорту Шереметьево в Москве обнаружили двух мальчиков восьми и пяти лет, прилетевших из Хабаровска, — они были без сопровождения взрослых. При себе у детей были все документы, копия паспорта отца и его записка. В ней мужчина сообщал о тяжелом финансовом состоянии и сказал, что не может содержать детей. Он попросил не разлучать братьев и определить их в приют и пообещал позже забрать сыновей.

Детей накормили, а позже отвезли в медицинское учреждение на осмотр. Сотрудники полиции, прокуратура, а также уполномоченные по правам ребенка в Хабаровском крае и Московской области занялись поисками отца детей, а также их родственников. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что семья мальчиков является неблагополучной.

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27 января стало известно о том, что мужчина улетел из Москвы в Ростов. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. В этот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оставления малолетних детей в опасности.

28 января мужчина пришел с повинной к следователям в Батайске, городе под Ростовом. Он сдался и начал давать признательные показания, сообщили в Следственном комитете России. Ведомство опубликовало видео допроса мужчины в YouTube.

Также в этот день RT рассказал о том, что мужчина объяснил причины своего поступка. По словам задержанного, он «проявил слабость» и испугался.

«Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой никогда не было у меня», — объяснился перед детьми мужчина.

Кроме того, он отправил письмо Анне Кузнецовой, в котором попросил не отдавать детей их матери.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в августе 2019 года в Белореченске жительница Адыгеи бросила свою дочь в игровой комнате кафе, оставив в кармане кофты девочки записку с просьбой найти ей новых родителей. Женщину нашли. Свой поступок она объяснила тем, что отец девочки — гражданин африканской Республики Чад — финансово не помогает семье, а сама она не может обеспечить дочь всем необходимым.

Безнадзорность Дети Ростов-на-Дону Семья Следственный комитет

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