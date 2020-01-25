На дорогах Кубани в 2020 году появятся 225 новых видеокамер

Краснодарский край

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На коллегии МВД 24 января обсудили меры усиления меры безопасности на дорогах Краснодарского края

На заседании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» перед Кубанью стоит задача уменьшить в 3,5 раза (в сравнении с 2017 годом) смертность в автомобильных авариях, в том числе в лобовых ДТП. Для этого в регионе модернизируют систему безопасности: строят дороги только с разделительными бордюрами. На это в 2020 году собираются потратить более 80 млн рублей.

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Еще одной мерой для снижения смертности глава Кубани назвал установку камер видеонаблюдения. По мнению Кондратьева, они станут сдерживающим от нарушений фактором. Так, в 2020 году на трассах Кубани установят 225 новых видеокамер, сообщили 24 января в пресс-службе кревой администрации.

Кроме того, считает губернатор, главы муниципалитетов должны сами определять, какие меры безопасности применить в зонах своей ответственности, так как они знают самые аварийные участки.

Как писали Юга.ру, по итогам 2018 года Краснодарский край занял первое место в списке регионов РФ по количеству погибших в ДТП. Глава Кубани связал это с большим потоком туристов.

Безопасность Вениамин Кондратьев Дороги ДТП Ремонт дорог

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