На Кубани приезжий взял машину каршеринга и продал ее за 30 тыс. рублей

Полицейские Новороссийска задержали мужчину, который угнал машину каршеринга и продал ее в другом регионе

В полицию Новороссийска от руководителя каршеринговой фирмы поступило заявление о пропаже машины Kia Rio. Ущерб составил 650 тыс. рублей. Мужчина рассказал, что клиент арендовал автомобиль на несколько дней, оставив нужные документы и оплату. По условиям договора, иномарка не может выезжать за пределы Краснодарского края и Адыгеи. Однако на следующий день сотрудники фирмы по системе слежения определили, что машина выехала за пределы регионов и находится в Волгоградской области. Еще через несколько часов автомобиль пропал с радаров, а клиент перестал выходить на связь.

Полицейские объявили мужчину и машину в розыск. Через некоторое время стало известно, что на Урале мужчина, чьи данные совпадают с ориентировкой, пытается арендовать дорогой автомобиль в местной фирме по прокату машин. Сотрудники МВД полетели в Челябинск и задержали там 53-летнего жителя Ижевска во время оформления сделки. После этого его доставили в Новороссийск.

Позже установили, что мужчина похитил машину в Краснодарском крае и продал ее в Уфе за 30 тыс. рублей. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного автомобиля.