На Кубани приезжий взял машину каршеринга и продал ее за 30 тыс. рублей
Полицейские Новороссийска задержали мужчину, который угнал машину каршеринга и продал ее в другом регионе
В полицию Новороссийска от руководителя каршеринговой фирмы поступило заявление о пропаже машины Kia Rio. Ущерб составил 650 тыс. рублей. Мужчина рассказал, что клиент арендовал автомобиль на несколько дней, оставив нужные документы и оплату. По условиям договора, иномарка не может выезжать за пределы Краснодарского края и Адыгеи. Однако на следующий день сотрудники фирмы по системе слежения определили, что машина выехала за пределы регионов и находится в Волгоградской области. Еще через несколько часов автомобиль пропал с радаров, а клиент перестал выходить на связь.
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Полицейские объявили мужчину и машину в розыск. Через некоторое время стало известно, что на Урале мужчина, чьи данные совпадают с ориентировкой, пытается арендовать дорогой автомобиль в местной фирме по прокату машин. Сотрудники МВД полетели в Челябинск и задержали там 53-летнего жителя Ижевска во время оформления сделки. После этого его доставили в Новороссийск.
Позже установили, что мужчина похитил машину в Краснодарском крае и продал ее в Уфе за 30 тыс. рублей. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного автомобиля.
Злоумышленника заключили под стражу, против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали 16 января в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в ноябре 2019 года в Краснодаре парень напал на водителя, пока тот стоял на светофоре, и угнал его машину.
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