На Кубани мужчина продал машину и заявил о ее угоне
В Славянском районе мужчина пошел в полицию с заявлением об угоне своей машины, которую перед этим продал
В дежурную часть обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что оставил свой автомобиль возле магазина, а когда вернулся через несколько минут, машины не было на месте. Ущерб превысил 200 тыс. рублей.
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Во время проверки полицейские установили, что мужчина продал автомобиль. В отделе он рассказал, что написал ложное заявление, чтобы заключить договор купли-продажи. По его словам, за долги по кредиту машина находится под арестом и по решению суда ее нельзя продавать.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 22 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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