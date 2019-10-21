Майкопская «Дружба» выбрала лучшую идею для талисмана клуба

Адыгея

Распечатать

Майкопский ФК «Дружба» в октябре определился с животным, которое в ближайшее время станет талисманом клуба

Талисманом майкопского футбольного клуба «Дружба» стало изображение Кавказского зубра. Такое решение приняли руководство и игроки клуба по итогам конкурса среди болельщиков, сообщили в пресс-службе «Дружбы».

По словам собеседника, более чем в 90% всех поступивших заявок в качестве талисмана болельщики из разных районов Адыгеи предлагали выбрать Кавказского зубра. Также в числе претендентов были ястреб, пегас и конь «Казбек».

«Почему именно зубру было отдано предпочтение? Несмотря на свои внушительные размеры, зубр по-настоящему красивое, грациозное, но в тоже время очень мощное и быстрое животное. Его также отличает выносливость и способность адаптироваться к очень суровым условиям обитания. Кавказский зубр — достойный талисман нашей команды, игроки которой, безусловно, могут проявлять на футбольном поле такие же качества», — рассказали в пресс-службе клуба.

Теперь руководству клуба и игрокам предстоит выбрать победителя конкурса — им станет один из тех, кто предложил использовать в качестве талисмана зубра. Жюри будет учитывать качество проработки обоснования предложения и предоставленного эскиза.

Напомним, конкурс для болельщиков команды начался в середине июля. Участникам необходимо было прислать описание или эскиз реально существующего или вымышленного персонажа, который бы мог послужить прототипом для талисмана команды и дальнейшего изготовления ростовой куклы.

Конкурсы Майкоп ФК «Дружба» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Круизы «Князя Владимира» в Турцию планируют запустить в начале 2021 года
На территории военного училища в Краснодаре нашли авиабомбу
В Новороссийске банду сына вора в законе осудили за вымогательства
В Адыгее установили причины ДТП с маршруткой
Атамана школы избрали в единый день выборов лидеров ученических советов в Сочи
В Краснодаре маршрутка въехала в припаркованный автомобиль

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале