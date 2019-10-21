Майкопская «Дружба» выбрала лучшую идею для талисмана клуба

Майкопский ФК «Дружба» в октябре определился с животным, которое в ближайшее время станет талисманом клуба

Талисманом майкопского футбольного клуба «Дружба» стало изображение Кавказского зубра. Такое решение приняли руководство и игроки клуба по итогам конкурса среди болельщиков, сообщили в пресс-службе «Дружбы».

По словам собеседника, более чем в 90% всех поступивших заявок в качестве талисмана болельщики из разных районов Адыгеи предлагали выбрать Кавказского зубра. Также в числе претендентов были ястреб, пегас и конь «Казбек».

«Почему именно зубру было отдано предпочтение? Несмотря на свои внушительные размеры, зубр по-настоящему красивое, грациозное, но в тоже время очень мощное и быстрое животное. Его также отличает выносливость и способность адаптироваться к очень суровым условиям обитания. Кавказский зубр — достойный талисман нашей команды, игроки которой, безусловно, могут проявлять на футбольном поле такие же качества», — рассказали в пресс-службе клуба.

Теперь руководству клуба и игрокам предстоит выбрать победителя конкурса — им станет один из тех, кто предложил использовать в качестве талисмана зубра. Жюри будет учитывать качество проработки обоснования предложения и предоставленного эскиза.

Напомним, конкурс для болельщиков команды начался в середине июля. Участникам необходимо было прислать описание или эскиз реально существующего или вымышленного персонажа, который бы мог послужить прототипом для талисмана команды и дальнейшего изготовления ростовой куклы.