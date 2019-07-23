Майкопский футбольный клуб «Дружба» в июле предложил жителям Адыгеи поучаствовать в конкурсе по выбору талисмана команды

«Талисман — персонаж, животное или вымышленное существо, приносящее удачу игрокам. В образе клубного символа должны учитываться история и традиции, он должен олицетворять спортивные ценности и ассоциироваться со скоростью, мощью, доблестью и отвагой», — отметили в спорткомитете Адыгеи.

По словам собеседника, талисману также необходимо присвоить имя. ​ Победитель получит ценные призы от руководства клуба и спонсоров. Конкурс пройдет в 2 этапа, первый — с 16 июля по 30 сентября. Желающие могут присылать свои эскизы на электронную почту: fkdruzhba01@mail.ru​

Работы могут быть выполнены в любой технике и на любом материале. Заявка должна содержать не только графическое изображение, но и описание. В письме следует указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес электронной почты и номер телефона автора или представителя творческого коллектива.

В конце первого этапа тренерский штаб и игроки ФК «Дружба» определят лучшие работы, которые попадут в финальную часть конкурса. После этого талисман выберут болельщики с помощью голосования на официальном сайте «Дружбы» с 5 по 20 октября. Талисман, набравший больше всего голосов, и станет символом команды.

Как писали Юга.ру, для поддержки футбольной команды Адыгеи предложили открыть фирменные магазины по продаже спортивной атрибутики клуба.